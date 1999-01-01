Развернутый угол разделен лучом в отношении 1 : 4. Найдите градусные меры полученных углов.

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по определению развернутый угол равен 180 градусов. пусть лучом он разбивается на 2 угла: угол 1 и угол 2 пусть 1 часть - х градусов, так как угол разделен лучом в отношении 1 к 4 , то угол 1 равен х градусов, угол 2 равен 4х градусов . огда сумма этих углов равна 180 градусов х + 4х = 180, 5х=180, х= 36 градусов 1 угол, 4 * 36 = 144 градуса 2 угол ответ: 36 градусов, 144 градуса