хватит ли 5 тонн гороха,чтобы засеять периметр шириной 500 м а длиной 400 м.если нужно чтобы на 1 гектар расходовалось 260 кг гороха
Математика
хватит ли 5 тонн гороха,чтобы засеять периметр шириной 500 м а длиной 400 м.если нужно чтобы на 1 гектар расходовалось 260 кг гороха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500 * 400 = 200 000 (кв.м) - площадь поля 2) 1 га = 10 000 кв.м, значит 200 000 кв.м = 20 га 3) 20 * 260 = 5200 (кг) гороха надо, чтобы засеять поле 4) 5тонн= 5000 кг, значит 5 тонн гороха не хватит, надо 5 тонн и 200 кг
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