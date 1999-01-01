в кубических дециметрах: 4м в кубе

в 1 метре 10 дм, тогда в 1 кубическом метре = 10 * 10*10 = 1000 кубических дециметра (так как в кубе то умножаем 3 раза) в 4 кубических метрах = 4000 кубических дециметра

Гость: Гость:

В одном кубическом метре 1000 кубических дециметров (есть равенство 1 м = 10 дм, возведем его в куб и получим 1 м³ = 1000 дм³), соответственно 4 м³ = 4·1000 дм³ и отсюда получаем, что 4 м³ = 4000 дм³.