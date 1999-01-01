x в квадраті= -4x-3
Математика
x в квадраті= -4x-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х²+4х+3=0 Д=16-4*3=4, х₁=(-4+2)/2=-1 х₂=(-4-2)/2=-3 Ответ: -1; -3
Гость:
x в квадрате = -4х-3 х в квадрате + 4х + 3 = 0 решаем через дискриминант D = 16-12=4 Х1 =-3 Х2 =-1 Ответ: Х1 =-3, Х2 =-1
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