Объём прямоугольного параллелепипеда 270 см. Одно его ребро 5дм, а отношение двух других рёбер равно 2:3. Найти длину этих ребер
Геометрия
Объём прямоугольного параллелепипеда 270 см. Одно его ребро 5дм, а отношение двух других рёбер равно 2:3. Найти длину этих ребер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a*b*c 270=a*b*5 a*b=54 2*x*3*x=54 x^2=9 x=3 3*2=6 см одно ребро 3*3=9 см второе. Проверим 5*9*6=270
Гость:
Пу сть коэффициент пропорциональности х, тогда два неизвестных ребра 2х и 3х. V=abc ; bc=V/a; 2х * 3х = 270 : 5; 6х^2 = 54; х^2 = 54 : 6; х^2 = 9; х = 3. Тогда рёбра 2*3=6; 3*3=9 . Это только если первое ребро 5 см, а не 5 дм.
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