Объём прямоугольного параллелепипеда 270 см. Одно его ребро 5дм, а отношение двух других рёбер равно 2:3. Найти длину этих ребер

Гость: Гость:

Пу сть коэффициент пропорциональности х, тогда два неизвестных ребра 2х и 3х. V=abc ; bc=V/a; 2х * 3х = 270 : 5; 6х^2 = 54; х^2 = 54 : 6; х^2 = 9; х = 3. Тогда рёбра 2*3=6; 3*3=9 . Это только если первое ребро 5 см, а не 5 дм.