на склад привезли 3т фруктов яблок и апельсинов 2456кг а бананов и апельсинов1370кг. сколько килограмов апельсинов яблок и бананов в отдельности завезли на склад

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Всего на склад завезли 3000 кг фруктов. Из условия задачи следует, что среди завезенных фруктов масса яблок и апельсинов 2456 кг. Значит оставшаяся масса - это масса бананов. Отсюда следует, что бананов завезли 3000 кг - 2456 кг = 544 кг. Так же в условии задачи сказано, что масса бананов и апельсинов равна 1370 кг. Так как мы уже знаем массу завезенных бананов, то масса завезенных апельсинов 1370 кг - 544 кг = 826 кг. Теперь мы знаем сколько было завезено бананов и апельсинов. Так же мы знаем общую массу завезенных фруктов и, отдельно, общую массу бананов и апельсинов. Что бы понять сколько было завезено яблок необходимо от общей массы завезенных фруктов вычесть массу бананов и апельсинов. То есть 3000 кг - 1370 кг = 1630 кг. Ответ: Бананов было завезено 544 кг; Апельсинов было завезено 826 кг; яблок было завезено 1630 кг.