в слове звонок выделить корень
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в слове звонок выделить корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень звон, ок суффикс
Гость:
Звон, ок - это суффикс
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