К каждому из четырех заданных чисел допишите одно и то же составное число, так чтобы получилось четыре пары взаимно простых чисел: а) 17 и ___; б) 25 и ____; в) 32 и ___; г) 100 и ____.

Математика

К каждому из четырех заданных чисел допишите одно и то же составное число, так чтобы получилось четыре пары взаимно простых чисел: а) 17 и ___; б) 25 и ____; в) 32 и ___; г) 100 и ____.

Автор: Гость