К каждому из четырех заданных чисел допишите одно и то же составное число, так чтобы получилось четыре пары взаимно простых чисел: а) 17 и ___; б) 25 и ____; в) 32 и ___; г) 100 и ____.
Математика
К каждому из четырех заданных чисел допишите одно и то же составное число, так чтобы получилось четыре пары взаимно простых чисел: а) 17 и ___; б) 25 и ____; в) 32 и ___; г) 100 и ____.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю , что это 3 .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O вычислите количество вещества водорода, которое взаимодействует с 1 моль оксида железа 3
Геометрия
Объём прямоугольного параллелепипеда 270 см. Одно его ребро 5дм, а отношение двух других рёбер равно 2:3. Найти длину этих ребер