побудуй прямокутник зі сторнами 2см5мм і 9см5мм.Обчисли його периметр і площу
Математика
побудуй прямокутник зі сторнами 2см5мм і 9см5мм.Обчисли його периметр і площу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b=25*95=2375 мм=23 см 75 мм P=2(a+b)=2(25+95)=240 мм=24 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O вычислите количество вещества водорода, которое взаимодействует с 1 моль оксида железа 3
Геометрия
Объём прямоугольного параллелепипеда 270 см. Одно его ребро 5дм, а отношение двух других рёбер равно 2:3. Найти длину этих ребер
Математика
на склад привезли 3т фруктов яблок и апельсинов 2456кг а бананов и апельсинов1370кг. сколько килограмов апельсинов яблок и бананов в отдельности за...
Русский язык