Школьный двор имеет форму прямоугольника длиной 160м и шириной,равной половине длины.Найди длину его ограды если ширина ворот 8м

Математика

Школьный двор имеет форму прямоугольника длиной 160м и шириной,равной половине длины.Найди длину его ограды если ширина ворот 8м

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