Школьный двор имеет форму прямоугольника длиной 160м и шириной,равной половине длины.Найди длину его ограды если ширина ворот 8м

Математика
Школьный двор имеет форму прямоугольника длиной 160м и шириной,равной половине длины.Найди длину его ограды если ширина ворот 8м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160/2=80 его ширина 2*160+80*2=480 его периметр 480-8=472 дина ограды
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