Школьный двор имеет форму прямоугольника длиной 160м и шириной,равной половине длины.Найди длину его ограды если ширина ворот 8м
Математика
Школьный двор имеет форму прямоугольника длиной 160м и шириной,равной половине длины.Найди длину его ограды если ширина ворот 8м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160/2=80 его ширина 2*160+80*2=480 его периметр 480-8=472 дина ограды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
К каждому из четырех заданных чисел допишите одно и то же составное число, так чтобы получилось четыре пары взаимно простых чисел: а) 17 и ___; ...
Русский язык