пловец проплыл дистанцию за 9 мин.Первые 5 мин он плыл со скоростью 85м\мин,после чего его скорость уменьшилась на 6 м\мин.Найдите длину дистанции

Математика

пловец проплыл дистанцию за 9 мин.Первые 5 мин он плыл со скоростью 85м\мин,после чего его скорость уменьшилась на 6 м\мин.Найдите длину дистанции

Автор: Гость