пловец проплыл дистанцию за 9 мин.Первые 5 мин он плыл со скоростью 85м\мин,после чего его скорость уменьшилась на 6 м\мин.Найдите длину дистанции
Математика
пловец проплыл дистанцию за 9 мин.Первые 5 мин он плыл со скоростью 85м\мин,после чего его скорость уменьшилась на 6 м\мин.Найдите длину дистанции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую часть плыл 5 мин, значит вторую 9-5=4 мин. 5*85=425 м проплыл за 5 мин, 4*(85-6)=316 м проплыл за 4 мин. 316+425=741 м длина дистанции
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