Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.
Русский язык
Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо набросало белые сугробы, Выжгло солнце на оконце разные узоры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в декабре стиральная машина стоила 8500 рублей.В январе она стала стоить на 12% больше.Сколько рублей стала стоить стиральная машина в январе?
Алгебра
Математика
пловец проплыл дистанцию за 9 мин.Первые 5 мин он плыл со скоростью 85м\мин,после чего его скорость уменьшилась на 6 м\мин.Найдите длину дистанции