Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.

Русский язык

Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.

Автор: Гость