Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.

Русский язык
Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо набросало белые сугробы, Выжгло солнце на оконце разные узоры.
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