в декабре стиральная машина стоила 8500 рублей.В январе она стала стоить на 12% больше.Сколько рублей стала стоить стиральная машина в январе?

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в декабре стиральная машина стоила 8500 рублей.В январе она стала стоить на 12% больше.Сколько рублей стала стоить стиральная машина в январе?

Автор: Гость