в декабре стиральная машина стоила 8500 рублей.В январе она стала стоить на 12% больше.Сколько рублей стала стоить стиральная машина в январе?
Алгебра
в декабре стиральная машина стоила 8500 рублей.В январе она стала стоить на 12% больше.Сколько рублей стала стоить стиральная машина в январе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8500*0.12=1020 2)8500+1020=9520(р.)
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