8c+4(1-c)
Алгебра
8c+4(1-c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8с + 4(1 - с) = 8с + 4 -4с = 4с + 4
Гость:
8c+4(1 -c)=8c + 4 - 4c= 4c + 4
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