два поезда вышли навстречу друг другу в разное время и встретелись через 7 ч после выходавторогопоезда . скорость первого поезда 52 км в ч а второго на 8 км в ч больше скорости первого . сколько часов был в пути первый поезд ес...
Математика
два поезда вышли навстречу друг другу в разное время и встретелись через 7 ч после выходавторогопоезда . скорость первого поезда 52 км в ч а второго на 8 км в ч больше скорости первого . сколько часов был в пути первый поезд если расстояние между городами 940км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 52+ 8= 60 км/ч скорость второго поезда 2) 60 * 7= 420 км расстояние,которое пршёл второй поезд 3) 940 - 420 = 520 км расстояние,которое прошёл первый поезд 4) 520 : 52 = 10 часов время в пути первого поезда
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