два поезда вышли навстречу друг другу в разное время и встретелись через 7 ч после выходавторогопоезда . скорость первого поезда 52 км в ч а второго на 8 км в ч больше скорости первого . сколько часов был в пути первый поезд ес...

Математика

два поезда вышли навстречу друг другу в разное время и встретелись через 7 ч после выходавторогопоезда . скорость первого поезда 52 км в ч а второго на 8 км в ч больше скорости первого . сколько часов был в пути первый поезд если расстояние между городами 940км?

Автор: Гость