Прямая,проходящая через вершину тупого угла трапеции,делит ее на ромб и равносторонний треугольник.Найдите среднюю линию трапеции,если ее периметр равен 60 см

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Если разделим трапецию указанным образом, то отрезков равных будет 6 Но шестой отрезок это та линия, которая делит трапецию и находится внутри трапеции. В сумму сторон трапеции входят 5 равных отрезков Пусть длина одного из них х тогда периметр трапеции 5х 5х=60 х = 12. Тогда основания трапеции будут одно 12 а второе 24 . Средняя линия 12+24\2= 18