Каково давление газа, если средняя квадратичная скорость его молекул 500м\с, а его плотность 1,35 килограмм на метр кубический?

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Все очень просто.p=1/3*p₀V², где p₀-плотность газа,V²-средняя квадратичная скорость газа.Все очень просто.p=1/3*p₀V², где p₀-плотность газа,V²-средняя квадратичная скорость газа. p=1.35*25*10⁴/3=11.25*10⁴Па или ≈113кПа