9(3Х-7)+3(8Х-11)=3(9Х+8) 6(7Х-11)-13(Х-6)=14(2Х+1)
Математика
9(3Х-7)+3(8Х-11)=3(9Х+8) 6(7Х-11)-13(Х-6)=14(2Х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9(3Х-7)+3(8Х-11)=3(9Х+8) 27х-63+24х-33=27х+24 27х+24х-27х=24+63+33 24х=120 х=5; 6(7Х-11)-13(Х-6)=14(2Х+1) 42х-66-13х+78=28х+14 42х-13х-28х=14+66-78 х=2
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