Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от доброй волшебницы Стеллы. Сколько новостей сообщила Гудвину Виллина, если в её письмах на 16 новостей больше, чем в письмах Стеллы, и во всех письмах новостей п...
Математика
Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от доброй волшебницы Стеллы. Сколько новостей сообщила Гудвину Виллина, если в её письмах на 16 новостей больше, чем в письмах Стеллы, и во всех письмах новостей поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - новостей в каждом письме 39х - новостей сообщила Стелла, 47х - новостей сообщила Виллина 47х-39х=16 8х=16 х=2 47*2=94 новости сообщила Виллина
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