до перерыва шахматисты играли4/5 всего времени партии. Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2 часа?
Математика
до перерыва шахматисты играли4/5 всего времени партии. Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:4/5=2/1:4/5=5/2=2,5(ч)-длилась партия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
овощная база в 1 день продала 40% от всего имеющегося картофеля на базе, во 2 день 60 % остатка. в 3 день остальные 72 тонны. Сколько тонн было на ...
Математика
Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от доброй волшебницы Стеллы. Сколько новостей сообщила Гудвину Виллина, если в её п...
Русский язык
Спиши встовляя имена прилагательные в той форме, котору. требуют имена существительные. ( Длинный) дорога на озёра шла лесом потом пошли (сухой) бо...
Математика
Один трактор перевозит 192 бревна за 16 рейсов,другой-162 бревна за 18 рейсов. За сколько рейсов,работая вместе,оба трактора могут перевезти 294 бр...