до перерыва шахматисты играли4/5 всего времени партии. Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2 часа?

Математика

до перерыва шахматисты играли4/5 всего времени партии. Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2 часа?

Автор: Гость