овощная база в 1 день продала 40% от всего имеющегося картофеля на базе, во 2 день 60 % остатка. в 3 день остальные 72 тонны. Сколько тонн было на базе?

Гость: Гость:

Пусть на базе было х т. Тогда в 1 день продали 0,4х. Осталось х - 0,4х = 0,6х; Тогда во 2 день 0,6 * 0,6х = 0,36х. Осталось после двух дней 0,6х - 0,36х = 0,24х. Значит 0,24х = 72; х = 72 : 0,24 = 300 т. Ответ: 300 т