овощная база в 1 день продала 40% от всего имеющегося картофеля на базе, во 2 день 60 % остатка. в 3 день остальные 72 тонны. Сколько тонн было на базе?
Математика
овощная база в 1 день продала 40% от всего имеющегося картофеля на базе, во 2 день 60 % остатка. в 3 день остальные 72 тонны. Сколько тонн было на базе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-40%=60% 0.6 0.6---100% ? ---40% 0.6*60/100=0.24 0.24 это 72 т 72/24*100=300 т
Гость:
Пусть на базе было х т. Тогда в 1 день продали 0,4х. Осталось х - 0,4х = 0,6х; Тогда во 2 день 0,6 * 0,6х = 0,36х. Осталось после двух дней 0,6х - 0,36х = 0,24х. Значит 0,24х = 72; х = 72 : 0,24 = 300 т. Ответ: 300 т
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