на окружности, заданной уравнением икс в квадрате плюс игрек в квадрате равно двадцать пять, найдите точки: а) с абсциссой -4; б) с ординатой 3
Геометрия
на окружности, заданной уравнением икс в квадрате плюс игрек в квадрате равно двадцать пять, найдите точки: а) с абсциссой -4; б) с ординатой 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2+y^2=25 (-4)^2+y^2=25 Y^2=3 y=3 y=-3 , x^2+9=25 x^2 = 16 x=4 x=-4
Гость:
x^2 + y^2=25 1) х=-4; (-4)^2+y^2=25; 16+y^2=25; y^2=25-16; y^2=9; y=3 или y=-3; тогда ответом являются точки (-4;-3) и (-4;3); 2) у = 3; x^2 + 3^2=25; x^2 + 9=25; х^2=25-9; х^2=16; х=4 или х=-4; тогда ответом являются точки (-4;3) и (4;3);
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