на окружности, заданной уравнением икс в квадрате плюс игрек в квадрате равно двадцать пять, найдите точки: а) с абсциссой -4; б) с ординатой 3

Геометрия

на окружности, заданной уравнением икс в квадрате плюс игрек в квадрате равно двадцать пять, найдите точки: а) с абсциссой -4; б) с ординатой 3

Автор: Гость