sin2tctgt-1
Алгебра
sin2tctgt-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin2tctgt-1 = 2sin t * cos t * (cos t / sin t) - 1 = 2 cos^2 t - 1 = cos^2 t
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