время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой, если это время на 57 ч.больше,чем время движения на поверхности воды?(решить ...

Математика

время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой, если это время на 57 ч.больше,чем время движения на поверхности воды?(решить уровнением)

Автор: Гость