время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой, если это время на 57 ч.больше,чем время движения на поверхности воды?(решить ...

Математика
время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой, если это время на 57 ч.больше,чем время движения на поверхности воды?(решить уровнением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на поверхности воды лодка находилась х часов, тогда под водой 20х часов. Так как под водой лодка находилась на 57 ч.больше,чем на поверхности воды то 20х-х = 57; 19х=57, х=3 (ч) на поверхности 20 * 3 = 60 часов. Ответ: 60 ч
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