Гость: Гость:

На четырёх карточках написано по одной букве , и из них сложено слово ЛАПА. Какова вероятность того , что , перевернув и перемешав эти карточки , вы сразу же возмёте : а). букву А б). букву Л. Решение: а) P(A) = m/n = 2/4 = 0,5. б) P(В) = m/n = 1/4 = 0,25.