На четырёх карточках написано по одной букве , и из них сложено слово ЛАПА. Какова вероятность того , что , перевернув и перемешав эти карточки , вы сразу же возмёте : а). букву А б). букву Л
Математика
На четырёх карточках написано по одной букве , и из них сложено слово ЛАПА. Какова вероятность того , что , перевернув и перемешав эти карточки , вы сразу же возмёте : а). букву А б). букву Л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На четырёх карточках написано по одной букве , и из них сложено слово ЛАПА. Какова вероятность того , что , перевернув и перемешав эти карточки , вы сразу же возмёте : а). букву А б). букву Л. Решение: а) P(A) = m/n = 2/4 = 0,5. б) P(В) = m/n = 1/4 = 0,25.
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