На каждой конфете написана ее цена. Раздай медвежатам по две конфеты так, чтобы у всех получились разные пары конфет . 49.27.35. Сколько конфет у всех медвежат? Напиши сумму и найди ее значение.

Математика

На каждой конфете написана ее цена. Раздай медвежатам по две конфеты так, чтобы у всех получились разные пары конфет . 49.27.35. Сколько конфет у всех медвежат? Напиши сумму и найди ее значение.

Автор: Гость