На каждой конфете написана ее цена. Раздай медвежатам по две конфеты так, чтобы у всех получились разные пары конфет . 49.27.35. Сколько конфет у всех медвежат? Напиши сумму и найди ее значение.
Математика
На каждой конфете написана ее цена. Раздай медвежатам по две конфеты так, чтобы у всех получились разные пары конфет . 49.27.35. Сколько конфет у всех медвежат? Напиши сумму и найди ее значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55,5т.к сумма 49+27+35 будет 111/2
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