во сколько раз секундная стрелка движется быстрее минутной?
Математика
во сколько раз секундная стрелка движется быстрее минутной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сек стрелка за минуту проходит 60 делений на циферблате, а минутная -1 60/1= 60 , в 60 раз
Гость:
1) 60 : 1 = 60 (раз) секундная стрелка движется быстрее минутной
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