ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ
Химия
ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
химия-это наука о веществах,их соединениях,свойствах,превращениях.какие наблюдаются химические реакции,при каких законах они происходят.
Гость:
Химия-это одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука о веществах, их свойствах, строении и превращениях, происходящих в результате химических реакций, а также фундаментальных законах. Поскольку все вещества состоят из атомов, которые из-за химических связей способны формировать молекулы, то химия занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и молекулами, полученными в результате таких взаимодействий.
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