Две группы туристов отправились одновременно из одного пункта - одна на север со скоростью 4км/ч,а другая на запад со скоростью 5 км/ч . Через какое время расстояние между туристами окажется равным 16 км?
Алгебра
Две группы туристов отправились одновременно из одного пункта - одна на север со скоростью 4км/ч,а другая на запад со скоростью 5 км/ч . Через какое время расстояние между туристами окажется равным 16 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они отправились друг от друга под прямым углом используем т Пифагора. 16^2=(x*5)^2+(x*4)^2 256= x^2*25+x^2*16 256=x^2*41 x^2=256/41 x= 16/√41
Гость:
Пусть искомое время = х. Тогда 1 группа пройдёт 4х км, а 2 группа 5х км. Так как группы двигались одна на север, другая на запад, то угол между их направлением равен 90 градусов. Тогда по теореме Пифагора a^2 + b^2 =c^2; (4х)^2 + (5х)^2 =16^2; 16х^2 + 25х^2 = 256; 41х^2 = 256; х^2 = 256/41; х = 16/корень из 41 (часов) приблизительно = 2,5 (час)
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