Решите систему линейных уравнений способом сложения 1) {3х+8у=19 {6х-у=4
Алгебра
Решите систему линейных уравнений способом сложения 1) {3х+8у=19 {6х-у=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+8y=19 6x-y =4. домножим первое уравнение на -2,получаем -6x-16y =-38 тогда складываем оба уравнения и получаем: -17y=-34 y= 2.,подставляем во второе или первое уравнение значения y,которое мы только что нашли,получаем х. я подставлю во 2 уравнение,т.е: 6x -2=34,6x=36,x=6 Ответ:(6,2).
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