найдите площадь каждого участка,если площадь первого участка в 5 раз больше второго,а площадь второго на 252 га меньше первого

Гость: Гость:

Пусть второй участок - x, то первый - 5x (в 5 раз больше второго).разница между ними 252 га.(второй меньше на 252га.). составим уравнение - 5x-x=252 4x=252 x=252:4 x=63 (га.) - это второй участок! если первый в 5 раз больше второго, то 63*5=315 (га) - первый участок)))) Удачи!