найдите площадь каждого участка,если площадь первого участка в 5 раз больше второго,а площадь второго на 252 га меньше первого
Математика
найдите площадь каждого участка,если площадь первого участка в 5 раз больше второго,а площадь второго на 252 га меньше первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второй участок - x, то первый - 5x (в 5 раз больше второго).разница между ними 252 га.(второй меньше на 252га.). составим уравнение - 5x-x=252 4x=252 x=252:4 x=63 (га.) - это второй участок! если первый в 5 раз больше второго, то 63*5=315 (га) - первый участок)))) Удачи!
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