на долю первого звена хоккейной команды пришлось две третьи всех заброшенных в игре шайб. сколько всего шайб забросила команда, если первое звено забросило 8 шайб?

Математика

на долю первого звена хоккейной команды пришлось две третьи всех заброшенных в игре шайб. сколько всего шайб забросила команда, если первое звено забросило 8 шайб?

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