на долю первого звена хоккейной команды пришлось две третьи всех заброшенных в игре шайб. сколько всего шайб забросила команда, если первое звено забросило 8 шайб?
Математика
на долю первого звена хоккейной команды пришлось две третьи всех заброшенных в игре шайб. сколько всего шайб забросила команда, если первое звено забросило 8 шайб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 это 2/3 8/2*3=12 шайб
Гость:
8 : 2/3 = 8 * 3/2 = 12 шайб
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