Миша задумал число, умножил его на 4, из получившегося произведния вычел 14 и результат разделил на 6. В частном у него получилось наибольшее однозначное число. Какое число задумал Миша?

Математика

Миша задумал число, умножил его на 4, из получившегося произведния вычел 14 и результат разделил на 6. В частном у него получилось наибольшее однозначное число. Какое число задумал Миша?

Автор: Гость