Миша задумал число, умножил его на 4, из получившегося произведния вычел 14 и результат разделил на 6. В частном у него получилось наибольшее однозначное число. Какое число задумал Миша?
Математика
Миша задумал число, умножил его на 4, из получившегося произведния вычел 14 и результат разделил на 6. В частном у него получилось наибольшее однозначное число. Какое число задумал Миша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x*4-14)/6=9 так как наибольшее однозначное число =9 решаем в обратном порядке 9*6=54 54+14=68 68/4=17 задуманное число
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