для декораций кновому спектаклю купили 20 метров белого и синего шелка. белого шелка купили на 4 метра, чем синего. сколько купили метров синего шелка, а сколько белого
Математика
для декораций кновому спектаклю купили 20 метров белого и синего шелка. белого шелка купили на 4 метра, чем синего. сколько купили метров синего шелка, а сколько белого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-4=16 16/2=8 м у вас не сказано какого больше на 4 метра, ????чем синего. если бельго меньше значит белый равен 8 м 20-8= 12 м синего , если больше белого значит получится наоборот синий 8м белый 12 м
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