комбайнер намолотил 76т зерна, перевысив задание на 12т .на сколько процентов комбайнер перевыполнил задание?

Гость: Гость:

Мы знаем, что комбайнер перевыполнил план на 12т, тоесть ранее 100% -было 76-12=64 т. запишем так - если 64т - 100%, а 76т - x%, то 76*100:64=118,75%, следовательно - 118,75-100=18,75% (перевыполнение).)))) удачи!