комбайнер намолотил 76т зерна, перевысив задание на 12т .на сколько процентов комбайнер перевыполнил задание?
Математика
комбайнер намолотил 76т зерна, перевысив задание на 12т .на сколько процентов комбайнер перевыполнил задание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы знаем, что комбайнер перевыполнил план на 12т, тоесть ранее 100% -было 76-12=64 т. запишем так - если 64т - 100%, а 76т - x%, то 76*100:64=118,75%, следовательно - 118,75-100=18,75% (перевыполнение).)))) удачи!
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