поезд идущий со скоростью 68 км. /ч. проходит расстояние между городами за 6 ч . какое время потребуется велосипедисту ,чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17км/ч?????????
Математика
поезд идущий со скоростью 68 км. /ч. проходит расстояние между городами за 6 ч . какое время потребуется велосипедисту ,чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17км/ч?????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68 * 6 = 408 км - все расстояние 408 / 8 = 51 км - 1/8 расстояния 51 / 17 = 3 часа ответ: велосипедисту потребуется 3 часа
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