поезд идущий со скоростью 68 км. /ч. проходит расстояние между городами за 6 ч . какое время потребуется велосипедисту ,чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17км/ч?????????

Математика

поезд идущий со скоростью 68 км. /ч. проходит расстояние между городами за 6 ч . какое время потребуется велосипедисту ,чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17км/ч?????????

Автор: Гость