в первый день туристы прошли 5\24 намеченного пути, а во второй день-0,8 того что прошли в первый день. Как велик намеченный путь, если во второй день туристы прошли 24 километра?

Математика

в первый день туристы прошли 5\24 намеченного пути, а во второй день-0,8 того что прошли в первый день. Как велик намеченный путь, если во второй день туристы прошли 24 километра?

Автор: Гость