в первый день туристы прошли 5\24 намеченного пути, а во второй день-0,8 того что прошли в первый день. Как велик намеченный путь, если во второй день туристы прошли 24 километра?

Математика
в первый день туристы прошли 5\24 намеченного пути, а во второй день-0,8 того что прошли в первый день. Как велик намеченный путь, если во второй день туристы прошли 24 километра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 это 0,8=8/10 24/8*10= 30 км в 1й день 5/24 это 30 30*24/5=144 км намеченный путь
Гость:
1) Пусть весь путь х км, тогда в первый день туристы прошли 5/24*х, а во второй день 0,8 * 5/24*х = 8/10 * 5/24*х = 1/6 * х км. Так как во второй день туристы прошли 24 километра, то 1/6 * х = 24; х = 24 * 6; х = 144 км . Ответ: 144 км
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