Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч проходит расстояние между городами за 6ч. какое время потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17 км/ч?
Математика
Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч проходит расстояние между городами за 6ч. какое время потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68*6=408(км)между городами. 2)1/8 от 408=51км. 3)51км/17км/ч=3(ч)-Нужно велосипедисту. Ответ:3 часа.
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