Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч проходит расстояние между городами за 6ч. какое время потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17 км/ч?

Математика

Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч проходит расстояние между городами за 6ч. какое время потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну восьмую этого расстояния со скоростью 17 км/ч?

Автор: Гость