Решите задачу разными способами. а) Для посадки превезли 40 дубков, 50 березок. Посадили 30 саженцев. Сколько саженцев осталось посадить? б) У Вики было 8 книг о животных и 9 книг со сказками. Она прочитала 5 книг. Сколько книг...

Математика

Решите задачу разными способами. а) Для посадки превезли 40 дубков, 50 березок. Посадили 30 саженцев. Сколько саженцев осталось посадить? б) У Вики было 8 книг о животных и 9 книг со сказками. Она прочитала 5 книг. Сколько книг ей осталось прочитать?

Автор: Гость