Решите задачу разными способами. а) Для посадки превезли 40 дубков, 50 березок. Посадили 30 саженцев. Сколько саженцев осталось посадить? б) У Вики было 8 книг о животных и 9 книг со сказками. Она прочитала 5 книг. Сколько книг...
Математика
Решите задачу разными способами. а) Для посадки превезли 40 дубков, 50 березок. Посадили 30 саженцев. Сколько саженцев осталось посадить? б) У Вики было 8 книг о животных и 9 книг со сказками. Она прочитала 5 книг. Сколько книг ей осталось прочитать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 1) 40 + 50 = 90 всего деревьев; 90 - 30 = 60 -осталось посадить деревьев 2) (40 + 50) - 30 = 60 3) 40 - 30 = 10; 10 + 50 = 60 4) 50 - 30 = 20; 20 + 40 = 60 б) 1) 8 + 9 = 17 - всего книг; 17 - 5 = 12 - осталось прочитать 2) (8 + 9) - 5 = 12 3) 8 - 5 = 3; 3 + 9 = 12 4) 9 - 5 = 4; 4 + 8 = 12
Гость:
1)40+50=90 (c)-всего 2)90-30=60(с)-осталось Ответ: 60 саженцов
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