числитель дроби на 1 меньше знаменателя. если числитель умножить на 3, а знаменатель на 2 то получится число 9/7 или 1 целая две седьмых

Алгебра

числитель дроби на 1 меньше знаменателя. если числитель умножить на 3, а знаменатель на 2 то получится число 9/7 или 1 целая две седьмых

Автор: Гость