числитель дроби на 1 меньше знаменателя. если числитель умножить на 3, а знаменатель на 2 то получится число 9/7 или 1 целая две седьмых

Алгебра
числитель дроби на 1 меньше знаменателя. если числитель умножить на 3, а знаменатель на 2 то получится число 9/7 или 1 целая две седьмых
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