решить уравнение 33с=64+с
Математика
решить уравнение 33с=64+с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переноси с в левую часть со знаком минуса,получаем: 32с=64 далее делим 64 на 32 с=2
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