На одном автобусе в Киев приехали 42 туриста , а на другом - на 10 туристов больше . Сколько всего туристов

Математика

На одном автобусе в Киев приехали 42 туриста , а на другом - на 10 туристов больше . Сколько всего туристов

Автор: Гость