На одном автобусе в Киев приехали 42 туриста , а на другом - на 10 туристов больше . Сколько всего туристов

Математика
На одном автобусе в Киев приехали 42 туриста , а на другом - на 10 туристов больше . Сколько всего туристов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+10=52 во 2м автобусе 42+52=94 всего туристов
Гость:
1) 42 + 10 = 52 чел - во втором автобусе 2) 42 + 52 = 94 чел - всего туристов ответ: всего приехало туристов 94 чел.
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