стороны прямоугольника равны 8 см и 12 см. найти его диагональ.
Геометрия
стороны прямоугольника равны 8 см и 12 см. найти его диагональ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c^2=a^2+b^2 c^2=64+144 c^2=208 c=√208=4 √13 см диагональ
Гость:
АВСД прямоугольник, АВ=8см, ВС=12см. АС=? По теореме Пифагора АС= корень квадратный из АВ в квадрате + ВС в квадрате. АС= √8²+12²=√64+144=√208=4√13 см.
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