Составить ур-е прямой проходящей через точки В(-1;3) и С (2;-3) и вычислить длину отрезка ВС, составить ур-е прямой проходящей через начало координат и парал-ой отрезку ВС.

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Прямая иеет общий вид у=кх+в Подставим в это равенство координаты каждой из точек 3= -1к+в -3=2к+в Вычтем уравнения 6=-3к к=-2 Найдём в 3=-1*(-2)+в в=5 Тогда уравнение прямой будет у=-2х+5 Угловой коэффициент -2 А т.к. прямые параллельны то их угловые коэффициенты равны . Тогда уравнение прямой , проходящей через начало координат будет у= -2х