В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, ВС равен 15, синус А равен 5/13. Найдите длину стороны АС.

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В прямоугольном треугольнике катет ВС противолежит углу А Значит ВС=АВ*sinA Т.К. sinA = BC\AB. 15=АВ* 5\13 15*13= 5 АВ АВ=39 Теперь по теореме Пифагора найдём АС=корню из разности квадрата ВА и Квадрата ВС. Будет 1512 - 225=1296 , Извлечём корень будет 36.