Определить объём воздуха,который потребуется для сжигания смеси,объемом 30 литров,состоящей из 20% водорода, 16% этилена,30% метана,34% натрия

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Уравнения реакций: 1. 2Н2+О2=2Н2О 2. С2Н4+3О2=2СО2+2Н2О 3. СН4+2О2=СО2+2Н2О 4. 2Na2(г)+O2=2Na2O Определяем количества веществ в смеси в молях: Водород: 30*0,2/22,4=0,2679 моль Этилен: 30*0,16/22,4=0,2143 моль Метан: 30*0,3/22,4=0,4018 моль Натрий: 30*0,34/22,4=0,4554 моль Для каждой из реакций горения вещества определяем необходимый объем кислорода: Для 1 (0,2679/2)*22,4=3 л Для 2 (3*0,2143)*22,4=14,4 л Для 3 (2*0,4018)*22,4=18 л Для 4 (0,4554/2)*22,4=5,1 л Находим суммарный объем кислорода, необходимый для сжигания смеси: 3+14,4+18+5,1=40,5 л Так как в воздухе содержится 21% кислорода, то необходимый объем воздуха будет составлять: 40,5/0,21=192,86 л. Примечание: правильный ответ может отличаться, т.к. реакция 4 может выглядеть так: 4Na(г)+O2=2Na2O. Тогда: Необходимый объем кислорода для реакции 4 будет составлять: (0,4554/4)*22,4=2,55 л; Суммарный объем кислорода: 3+14,4+18+2,55=37,95 л Необходимый объем воздуха составит: 37,95/0,21=180,71 л