X+324=X:7
Математика
X+324=X:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*(x+324)=x; 7*x+324*7=x; 7*x+2268=x; 6*x=-2268; x=-378.
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