алеша прочитал в первый день 4/11 книги, а во второй день - на 1\11 часть больше чем в первый день. какую часть книги прочитал алеша за эти 2 дня? сколько страниц в этой книге, если ему осталось прочитать 24 страниц?
Математика
алеша прочитал в первый день 4/11 книги, а во второй день - на 1\11 часть больше чем в первый день. какую часть книги прочитал алеша за эти 2 дня? сколько страниц в этой книге, если ему осталось прочитать 24 страниц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём сколько в частях во второй день 1\11+4\11= 5\11Во второй день Тогда за 2 дня 5\11+4\11= 9\11 за два дня. Тогда ему осталось 11\11- 9\11=2\11 . А это 24 страницы. Тогда 24:2\11 =24*11\2 12*11=132 СТР. В Книге.
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