алеша прочитал в первый день 4/11 книги, а во второй день - на 1\11 часть больше чем в первый день. какую часть книги прочитал алеша за эти 2 дня? сколько страниц в этой книге, если ему осталось прочитать 24 страниц?

Математика

алеша прочитал в первый день 4/11 книги, а во второй день - на 1\11 часть больше чем в первый день. какую часть книги прочитал алеша за эти 2 дня? сколько страниц в этой книге, если ему осталось прочитать 24 страниц?

Автор: Гость