В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает три шестнадцатых книги, второй равен семь шестнадцатых книги. Сколько всего страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? Сколько страниц в каждом из первых двух расс...

Математика

В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает три шестнадцатых книги, второй равен семь шестнадцатых книги. Сколько всего страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? Сколько страниц в каждом из первых двух рассказов?

Автор: Гость