В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает три шестнадцатых книги, второй равен семь шестнадцатых книги. Сколько всего страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? Сколько страниц в каждом из первых двух расс...
Математика
В книге 3 рассказа. Первый рассказ занимает три шестнадцатых книги, второй равен семь шестнадцатых книги. Сколько всего страниц в этой книге, если третий рассказ занимает 30 страниц? Сколько страниц в каждом из первых двух рассказов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/16 + 7/16 = 10/16 - первый и второй рассказы, 16/16 - 10/16 = 6/16 т.е. 30 страниц соответствуют 6/16 всей книги, следовательно 30 * 16 / 6 = 80 - вся книга 80 * 3 / 16 = 15 - первый рассказ 80 * 7 / 16 = 35 - второй рассказ
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