Площадь прямоугольника 640 м2, а длинна стороны 40 м. Найти площадь квадрата, периметр которого равняется периметру прямоугольника

Математика
Площадь прямоугольника 640 м2, а длинна стороны 40 м. Найти площадь квадрата, периметр которого равняется периметру прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 640 : 40 = 16 (см) вторая сторона прямоугольника; 2) 2(16 +40) = 2*56 = 112 (см) периметр прямоугольника; 3) 112 :4 = 28 (см) сторона квадрата. 4) 28^2 = 784 (см2) площадь квадрата.
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