Площадь прямоугольника 640 м2, а длинна стороны 40 м. Найти площадь квадрата, периметр которого равняется периметру прямоугольника

Математика

Площадь прямоугольника 640 м2, а длинна стороны 40 м. Найти площадь квадрата, периметр которого равняется периметру прямоугольника

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